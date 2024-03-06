"Загружены все шесть реакторов": Котин рассказал, сколько ядерного материала осталось на оккупированной ЗАЭС
Киев • УНН
Глава "Энергоатома" заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции хранится невероятное количество ядерных материалов и топлива, что представляет значительные риски, поскольку ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов.
На оккупированной россиянами Запорожской атомной энергостанции находится невероятное количество ядерного материала. Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин, передает УНН со ссылкой на компанию.
Детали
Во время общения с журналистами Котин отметил, что ситуация на временно оккупированной Запорожской АЭС опасна еще и ввиду большого количества ядерного топлива на ее площадке.
На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива26 января 2024, 14:59 • 21488 просмотров
Все шесть реакторов (ЗАЭС - ред.) загружены. Есть свежее топливо на узле свежего топлива, и отработанное - в приреакторных бассейнах выдержки. Также в сухом хранилище отработанного ядерного топлива размещено более 150 контейнеров. Это очень большие объемы ядерного материала. Я даже не могу вам сказать, где еще есть такое большое количество
Дополнение
Кроме того, в пресс-службе НАЭК рассказали, что российские военные хранят тяжелую технику и боекомплекты непосредственно на площадке Запорожской атомной станции.
Отмечается, что это создает значительные риски для ядерной и радиационной безопасности всего европейского континента.
Напомним
На заседании Совета управляющих Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции ухудшается с каждым днем.
"Загружены все шесть реакторов": Котин рассказал, сколько ядерного материала осталось на оккупированной ЗАЭС
Глава "Энергоатома" заявил, что на оккупированной Запорожской атомной электростанции хранится невероятное количество ядерных материалов и топлива, что представляет значительные риски, поскольку ЗАЭС находится под полным контролем оккупантов.
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