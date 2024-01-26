На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции заканчивается срок пребывания ядерного топлива в реакторах. Об этом говорится в заявлении НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

По словам и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах временно оккупированной Запорожской АЭС.

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В ведомстве отмечают, что дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.

Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодный останов" в "горячий" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства - подчеркнул Котин.

Напомним,

В начале месяца Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) российские оккупанты впервые запретили проверить реакторные залы Запорожской атомной электростанции