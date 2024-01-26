На окупованій росіянами ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції закінчується термін перебування ядерного палива у реакторах. Про це йдеться у заяві НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

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За словами в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

"Може бути спробою окупантів приховати справжню ситуацію на ЗАЕС": в Енергоатомі прокоментували недопуск МАГАТЕ

У відомстві наголошують, що подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.

Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства – наголосив Котін.

Нагадаємо

На початку місяця Інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) російські окупанти вперше заборонили перевірити реакторні зали Запорізької атомної електростанції