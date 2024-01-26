На окупованій росіянами ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива
Київ • УНН
На всіх шести реакторах окупованої Запорізької атомної електростанції закінчується термін придатності ядерного палива, що може призвести до радіаційної аварії.
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції закінчується термін перебування ядерного палива у реакторах. Про це йдеться у заяві НАЕК "Енергоатом", передає УНН.
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За словами в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна, найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
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У відомстві наголошують, що подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.
Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства
Нагадаємо
На початку місяця Інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) російські окупанти вперше заборонили перевірити реакторні зали Запорізької атомної електростанції