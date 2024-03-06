Генеральний директор МАГАТЕ зустрівся з путіним для обговорення ситуації на ЗАЕС
Київ • УНН
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся з президентом рф володимиром путіним у сочі, щоб обговорити ситуацію на окупованій росією Запорізькій атомній електростанції та інші глобальні виклики у сфері нерозповсюдження.
У середу, 6 березня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зустрівся з російським президентом володимиром путіним. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Гроссі в Х.
Деталі
Зазначається, що зустріч відбулась у російському місті сочі. Сторони обговорили ситуацію на окупованій росіянами ЗАЕС.
Важливий обмін думками з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної та фізичної безпеки Запорізької АЕС та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження
Доповнення
Очільник Петро Котін "Енергоатому" заявив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається неймовірна кількість ядерних матеріалів та палива, що становить значні ризики, оскільки ЗАЕС перебуває під повним контролем окупантів.
Нагадаємо
На засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції погіршується щодня.
На окупованій росіянами ЗАЕС спливає термін експлуатації ядерного палива26.01.24, 16:59 • 22798 переглядiв