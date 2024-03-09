Ермак обсудил с советником президента ЮАР подготовку к Глобальному саммиту мира

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента ЮАР по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади, - во время разговора речь шла о подготовке к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в Швейцарии. Также Ермак поблагодарил Южно-Африканскую Республику за участие в работе по Формуле мира, напомнил о важности участия представителей Африканского континента в саммите мира.

Об этом передает УНН с ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В продолжение контактов между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента ЮАР по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. - говорится в заметке.

Отмечается, что собеседники обсудили контакты на высшем уровне между Украиной и Южно-Африканской Республикой, в частности - подготовку к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в Швейцарии.

Ермак поблагодарил за участие Южно-Африканской Республики в работе над реализацией пунктов Формулы мира. Руководитель Офиса президента отметил важность участия представителей Африканского континента в саммите мира.

Напомним,

Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с бывшим Премьер-министром Финляндии Санной Мари, которая входит в нашу Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Эрдоган предложил провести мирные переговоры между Украиной и Россией, но Зеленский выступил против участия России, пока не будет разработан план"справедливого мира".