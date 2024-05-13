Ермак призвал Всемирную лютеранскую организацию популяризировать идею Глобального саммита мира

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями Всемирной лютеранской федерации. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса главы государства.

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Андрей Ермак поблагодарил представителей лютеранской церкви за поддержку Украины и украинцев.

Он также отметил, что лютеранство имеет мощное представительство во многих влиятельных странах мира, и призвал его последователей популяризировать идею и цель Глобального саммита мира, на котором должны разработать общий план восстановления справедливого мира для Украины.

Ермак обсудил с послом Бразилии подготовку к Глобальному саммиту мира

Для устойчивости и защиты сейчас очень сложный момент. И поэтому крайне важно, когда политики принимают сильные решения. Вот почему я прошу вас распространять информацию о Саммите для его поддержки среди стран, которые приветствуют справедливый мир - подчеркнул Ермак.

Отдельно руководитель Офиса главы государства отметил важность продвижения правды о войне в Украине среди государств Глобального Юга.

Напомним,

Глава Офиса Президента Андрей Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по вопросам национальной безопасности Южно-Африканской Республики Сидни Муфамади, отметив важность участия африканского континента.