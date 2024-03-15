Ермак обсудил с послом Бразилии подготовку к Глобальному саммиту мира

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапестой. Стороны обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира, который запланирован в Швейцарии, а также недавние удары россии по Украине, в частности недавний обстрел, в результате которого российская ракета попала в жилой дом в Одессе. Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

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Как отметил Ермак, во время встречи с послом Бразилии в Украине была обсуждена подготовка к первому Глобальному саммиту мира, который запланирован в Швейцарии.

"Очень важно участие как можно большего количества стран со всех континентов, которые уважают международное право и признают территориальную целостность Украины, чтобы лидеры этих государств смогли выработать совместное решение для достижения устойчивого и справедливого мира. Участие в саммите - это позиция построения цивилизованного мира без войны и с уважением к границам", - сказал Ермак.

Он также рассказал послу о продолжающемся российском терроре и его трагических последствиях с многочисленными жертвами, в частности о недавнем обстреле, в результате которого российская ракета попала в жилой дом в Одессе.

"Также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности пути активизации контактов между Украиной и Бразилией на межправительственном и межпарламентском уровнях", - резюмировал Ермак.

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