Саммит мира: дипломаты сосредоточились на узких целях, чтобы обеспечить участие стран Глобального Юга

Во время подготовки к Саммиту мира для Украины, который пройдет в Швейцарии в следующем месяце, дипломаты сосредоточились на узком круге целей, чтобы обеспечить присутствие на встрече Китая и других стран так называемого Глобального Юга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Более 160 стран были приглашены на Саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Однако уровень участия в конференции, кроме западных союзников Украины, остается неопределенным.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, чтобы заручиться более широкой поддержкой, Германия и другие союзники Украины привлекают дипломатов Глобального Юга к работе над возможным текстом, в котором будут учтены ключевые принципы ООН и другие основные вопросы, такие как возвращение депортированных детей в Украину, обмен заключенными, ядерная и продовольственная безопасность.

Однако эти пункты не соответствуют мирному плану Украины, который требует соблюдения территориальной целостности и суверенитета страны, вывода российских войск, а также гарантий ее будущей безопасности.

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Присутствие Китая, в частности, считается важным для успеха встречи, учитывая то влияние, которое, по словам дипломатов, Пекин оказывает на Москву уже более двух лет после начала полномасштабной войны.

Источники Bloomberg сообщают, что Страны "Группы семи" и Европейский союз активизируют усилия, чтобы обеспечить участие представителей от Бразилии до ЮАР и Индонезии. В частности, Италию попросили убедить премьер-министра Индии Нарендру Моди поддержать инициативу, а Япония ведет переговоры с Бразилией.

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Пекин и другие крупные страны Глобального Юга настаивают на привлечении России к этому процессу. Украина и ее союзники считают, что это может произойти только после того, как будут определены ключевые принципы мирного урегулирования. Есть первые предположения о том, что такая встреча может состояться в Персидском заливе, отмечает Bloomberg

Тем не менее, одна из ключевых целей саммита - обсудить, как россия может быть вовлечена в реальный мирный процесс.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время Глобального саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии, не будут обсуждать процесс окончания войны в Украине. Речь пойдет о таких вопросах, как ядерная безопасность, экспорт зерна, обмен пленными и табу на использование ядерного оружия.

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