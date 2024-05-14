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Шольц: на Саміті миру переговори про закінчення війни в Україні не вестимуться

Шольц: на Саміті миру переговори про закінчення війни в Україні не вестимуться

Київ • УНН

 • 17042 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на майбутньому Глобальному саміті миру в Швейцарії не обговорюватимуть процес припинення війни в Україні, а обговорюватимуть такі питання, як ядерна безпека, експорт зерна, обмін полоненими та табу на використання ядерної зброї.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час Глобального саміту миру, який відбудеться в червні у Швейцарії, не обговорюватимуть процес закінчення війни в Україні. Про це повідомляє n-tv, передає УНН

Деталі 

Як зазначаєтсья, Шольц з обережністю ставиться до можливих результатів мирної конференції щодо України. 

"Ні в кого не повинно бути завищених очікувань: Ми не ведемо переговори про закінчення війни", - заявив Шольц. 

За його словами, у кращому разі "це початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною і росією. 

"У Швейцарії йтиметься про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, обмін ув'язненими та необхідне табу на застосування ядерної зброї. Ще раз повторю: все це поки що перебуває в зародковому стані", - наголосив Шольц. 

Канцлер також заявив, що розчарований недостатньою підтримкою України зі сторони європейців . 

"На жаль, наслідувачів все ще недостатньо. Це пригнічує, тому що Україні терміново потрібно більше систем протиповітряної оборони", - сказав Шольц.

Доповнення 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що арабські країни, Індія, ПАР, Бразилія та Китай також візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії, який може стати великим кроком.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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