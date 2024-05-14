Шольц: на Саміті миру переговори про закінчення війни в Україні не вестимуться

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час Глобального саміту миру, який відбудеться в червні у Швейцарії, не обговорюватимуть процес закінчення війни в Україні. Про це повідомляє n-tv, передає УНН.

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Як зазначаєтсья, Шольц з обережністю ставиться до можливих результатів мирної конференції щодо України.

"Ні в кого не повинно бути завищених очікувань: Ми не ведемо переговори про закінчення війни", - заявив Шольц.

За його словами, у кращому разі "це початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною і росією.

"У Швейцарії йтиметься про безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, обмін ув'язненими та необхідне табу на застосування ядерної зброї. Ще раз повторю: все це поки що перебуває в зародковому стані", - наголосив Шольц.

Канцлер також заявив, що розчарований недостатньою підтримкою України зі сторони європейців .

"На жаль, наслідувачів все ще недостатньо. Це пригнічує, тому що Україні терміново потрібно більше систем протиповітряної оборони", - сказав Шольц.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що арабські країни, Індія, ПАР, Бразилія та Китай також візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії, який може стати великим кроком.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.