Шольц перерахував країни присутність яких на Саміті миру для нього важлива

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що арабські країни, Індія, ПАР, Бразилія та Китай також візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії, який може стати великим кроком. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tagesschau.

Навіть якщо зараз там обговорюватиметься не велике питання миру (між Україною та рф - ред.), а питання, які також є його частиною (війни), це було б великим кроком, - сказав Шольц.

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Про це він сказав на заході, організованому Редакційною мережею Німеччини (RND). у Потсдамі з метою розробки планів конференції у середині червня, на яку запросила Швейцарія.

Для мене дуже важливо, щоб там були також країни Аравійського півострова, Індія, Південна Африка, Бразилія і, якщо можливо, Китай, - додав канцлер.

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Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що серед основних питань, які будуть розглядатися під час Саміту миру у Швейцарії - можливість проведення обміну "всіх на всіх", повернення в Україну викрадених дітей та депортованих українців, а також питання ядерної безпеки.

15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.

Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.