Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что арабские страны, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай также примут участие в Саммите мира в Швейцарии, который может стать большим шагом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tagesschau.

Даже если сейчас там будет обсуждаться не большой вопрос мира (между Украиной и РФ - ред.), а вопросы, которые также являются его частью (войны), это было бы большим шагом, - сказал Шольц.

Детали

Об этом он сказал на мероприятии, организованном Редакционной сетью Германии (RND) в Потсдаме с целью разработки планов конференции в середине июня, на которую пригласила Швейцария.

Для меня очень важно, чтобы там были также страны Аравийского полуострова, Индия, Южная Африка, Бразилия и, если возможно, Китай, - добавил канцлер.

Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности.

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России.