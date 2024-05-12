Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  123802 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  182892 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  193704 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  192023 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157780 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151013 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130770 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133205 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122222 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168213 просмотра

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Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

Шольц надеется, что арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай примут участие в Мирном саммите в Швейцарии, который может стать важным шагом к решению украинско-российского конфликта.

Война •   •  4957 просмотра
Шольц перечислил страны присутствие которых на Саммите мира для него важно

Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

россияне активизировали штурмовые действия в районе Часового Яра, но не достигли никаких территориальных успехов, несмотря на активные боевые действия днем и ночью.

Война •   •  7690 просмотра
Волошин о ситуации возле Часового Яра: у врага определенное обострение

путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что ядерные угрозы президента россии владимира путина являются блефом, и он ничего не выиграет от применения ядерного оружия, но может потерять все.

Новости Мира •   •  7800 просмотра
путин блефует по поводу использования ядерного оружия - глава МИД Литвы

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям города Сумы в Украине, вызвав взрывы, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  11750 просмотра
Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах

В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

Сейчас продолжаются оборонительные бои в Харьковской области в районе приграничных сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, украинские войска проводят контратаки, а из резервов перебрасываются подкрепления для удержания рубежей обороны от наступления россиян.

Война •   •  13374 просмотра
В ОСУВ "Хортица" сообщили, где продолжаются оборонительные операции на Харьковщине

На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления

В школьные библиотеки оккупированного города Каховка россияне привезли пропагандистские книги, прославляющие военных преступников и изображающие украинцев предателями и нацистами.

Война •   •  13775 просмотра
На оккупированные территории россияне завезли очередную партию пропагандистской макулатуры - Центр сопротивления

В Швейцарии во время похода в горы умер вице-канцлер

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер в возрасте 55 лет во время похода в горы с семьей.

Новости Мира •   •  13293 просмотра
В Швейцарии во время похода в горы умер вице-канцлер

Юсов о ночном "хлопке" на трех военных объектах в рф: эти процессы продолжатся

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, заявил, что недавние атаки на три военных объекта в россии будут продолжаться, поскольку они используются рф для обеспечения и финансирования оккупационной группировки. "Хлопок" с начала этого года состоялась уже на более 40 военных объектах на территории рф.

Война •   •  15830 просмотра
Юсов о ночном "хлопке" на трех военных объектах в рф: эти процессы продолжатся

На Харьковщине увеличилась "серая зона", основная задача стабилизировать линию фронта - Синегубов

В Харьковской области увеличилась "серая зона", все больше населенных пунктов подвергаются активным боевым действиям, что делает стабилизацию линии фронта главной задачей для украинских сил.

Война •   •  15911 просмотра
На Харьковщине увеличилась "серая зона", основная задача стабилизировать линию фронта - Синегубов

россияне на ВОТ запретили посещать кладбища в поминальный понедельник

россияне на временно оккупированных территориях запретили посещать кладбища в поминальный понедельник, чтобы не допустить массовых собраний местного населения.

Общество •   •  15854 просмотра
россияне на ВОТ запретили посещать кладбища в поминальный понедельник