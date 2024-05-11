Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира

Украинская сторона, договариваясь об участии той или иной страны мира в Глобальном саммите мира, настаивает именно на присутствии именно лидеров государств, а не их представителей. Об этом в интервью "Мы-Украина" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает УНН.

"Те страны, которые вы назвали (США, Китай, Индия) действительно определяются со своей позицией. Мы обсуждали вопрос участия лидера КНР, так же ведется диалог с Индией и другими государствами Глобального Юга. Нам важно участие Южной Африки, Саудовской Аравии, важно участие представителей Латинского континента и Азиатского региона. Работаем, и, думаю, что мы получим участие этих лидеров в Саммите", - отметил он.

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Как известно, первый Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием представителей всех континентов. В ОП ранее анонсировали, что усилия украинской и швейцарской сторон в координации привели к организации этого саммита, в котором примут участие лидеры стран и главы правительств со всего мира.

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