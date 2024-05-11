Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  33926 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  157523 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  168752 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  174877 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  156140 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150225 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130417 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133076 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122114 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168141 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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9 мая 2024, 10:03  •  208613 просмотра

Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира

Украина настаивает на присутствии на Глобальном саммите мира лидеров государств, а не представителей, как заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

политика •   •  1574 просмотра
Только лидеры: в ОП объяснили, почему Украину не устроит участие представителей МИД КНР, Индии или других стран на Саммите мира

Подрыв гранаты в центре Броваров: городской голова сообщил подробности

В центре Броваров произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Общество •   •  2772 просмотра
Подрыв гранаты в центре Броваров: городской голова сообщил подробности

рф нанесла удар по пригороду Харькова

По словам мэра Харькова, в пригороде есть прилет.

Общество •   •  4913 просмотра
рф нанесла удар по пригороду Харькова

Тактическая авиация противника действует на востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке, что создает угрозу применения авиационных боеприпасов в прифронтовых районах.

Война •   •  6868 просмотра
Тактическая авиация противника действует на востоке Украины

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

В Броварах под Киевом мужчина взорвал гранату, ранив полицейского. Очевидцы утверждают, что мужчина якобы убегал от полиции.

Криминал и ЧП •   •  33926 просмотра
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

"Хлопок" в Белгороде: росСМИ сообщают об одной жертве и 14 раненых

По меньшей мере один человек погиб и еще 14 получили ранения в российском городе белгород в результате обстрела, причем Министерство обороны россии утверждает, что Украина выпустила ракеты по городу, хотя Украина не комментирует это.

Криминал и ЧП •   •  9290 просмотра
"Хлопок" в Белгороде: росСМИ сообщают об одной жертве и 14 раненых

Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира: в ОП дали объяснение

Украина не разглашает количество стран, которые примут участие в Саммите мира, чтобы страна-агрессор не смогла сорвать мероприятие, но количество потенциальных участников уже является значительным после того, как официальные приглашения были направлены 168 странам, в том числе президенту Китая Си Цзиньпину.

Война •   •  12111 просмотра
Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира: в ОП дали объяснение

Решение еще не принято, но оно будет: Минэнерго о повышении тарифов

Министерство энергетики обсуждает повышение тарифов на электроэнергию для населения из-за значительных потерь более 8 ГВт генерирующих мощностей, вызванных российскими атаками на энергетическую инфраструктуру с марта.

Экономика •   •  11726 просмотра
Решение еще не принято, но оно будет: Минэнерго о повышении тарифов

Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул

Донецкий "Шахтер" выиграл титул чемпиона Украины по футболу в сезоне 2023/24, победив киевское "Динамо" со счетом 1:0 и получив свое 15-е чемпионство.

спорт •   •  10875 просмотра
Шахтер обыграл Динамо и добыл 15-й чемпионский титул

Младший сын Трампа отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии

Баррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, отказался быть делегатом Республиканской национальной конвенции из-за предварительных обязательств, несмотря на то, что изначально был избран Республиканской партией штата Флорида.

Новости Мира •   •  12153 просмотра
Младший сын Трампа отказался быть делегатом на национальном съезде Республиканской партии