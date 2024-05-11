Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира: в ОП дали объяснение

Украина не раскрывает количество стран, которые приедут на Саммит мира, потому что это облегчит работу стране-агрессору, которая включила буквально "машину" по срыву этого мероприятия. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на "Мы - Украина".

"Потому что те страны, которые еще определяются со своей позицией, будут испытывать влияние агрессора. Поэтому не обнародуем цифры. Но поверьте, они на сегодня уже достаточно серьезные, и это после немножко больше недели, как официальные приглашения были направлены 168 странам - потенциальным участницам", - сообщил Жовква.

Зеленский пригласил президента Аргентины на Саммит мира в Швейцарию

Дополнение

Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время первого инаугурационного Саммита мира в Швейцарии Украина будет готова услышать шаги от международных партнеров относительно того, как они видят окончание войны. Также Киев предложит свои шаги.