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Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру: в ОП дали пояснення

Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру: в ОП дали пояснення

Київ • УНН

 • 53075 перегляди

Україна не розголошує кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру, щоб країна-агресор не змогла зірвати захід, але кількість потенційних учасників вже є значною після того, як офіційні запрошення були надіслані 168 країнам, у тому числі президенту Китаю Сі Цзіньпіну.

Україна не розкриває кількість країн, що приїдуть на Саміт миру, бо це полегшить роботу країні-агресору, яка включила буквально "машину" щодо зриву цього заходу. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква, передає УНН із посиланням на "Ми - Україна".

"Бо ті країни, які ще визначаються зі своєю позицією, будуть зазнавати впливу агресора. Тому не оприлюднюємо цифри. Але повірте, вони на сьогодні вже досить серйозні, і це після трошки більше тижня, як офіційні запрошення були надіслані 168 країнам - потенційним учасницям", - повідомив Жовква.

Зеленський запросив президента Аргентини на Саміт миру до Швейцарії10.05.24, 20:54 • 22008 переглядiв

Доповнення

Україна запросила лідера КНР Сі Цзіньпіна на Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час першого інавгураційного Саміту миру у Швейцарії Україна буде готова почути кроки від міжнародних партнерів щодо того, як вони бачать закінчення війни. Також Київ запропонує свої кроки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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