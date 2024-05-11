Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру: в ОП дали пояснення
Київ • УНН
Україна не розголошує кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру, щоб країна-агресор не змогла зірвати захід, але кількість потенційних учасників вже є значною після того, як офіційні запрошення були надіслані 168 країнам, у тому числі президенту Китаю Сі Цзіньпіну.
Україна не розкриває кількість країн, що приїдуть на Саміт миру, бо це полегшить роботу країні-агресору, яка включила буквально "машину" щодо зриву цього заходу. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква, передає УНН із посиланням на "Ми - Україна".
"Бо ті країни, які ще визначаються зі своєю позицією, будуть зазнавати впливу агресора. Тому не оприлюднюємо цифри. Але повірте, вони на сьогодні вже досить серйозні, і це після трошки більше тижня, як офіційні запрошення були надіслані 168 країнам - потенційним учасницям", - повідомив Жовква.
Зеленський запросив президента Аргентини на Саміт миру до Швейцарії10.05.24, 20:54 • 22008 переглядiв
Доповнення
Україна запросила лідера КНР Сі Цзіньпіна на Глобальний саміт миру у Швейцарії.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час першого інавгураційного Саміту миру у Швейцарії Україна буде готова почути кроки від міжнародних партнерів щодо того, як вони бачать закінчення війни. Також Київ запропонує свої кроки.