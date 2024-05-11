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Лише лідери: в ОП пояснили, чому Україну не влаштує участь представників МЗС КНР, Індії чи інших країн на Саміті миру

Київ • УНН

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Україна наполягає на присутності на Глобальному саміті миру лідерів держав, а не представників, як заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Українська сторона, домовляючись про участь тієї чи іншої країни світу в Глобальному саміту миру, наполягає саме на присутності саме лідерів держав, а не їхніх представників. Про це в інтерв'ю "Ми-Україна" повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає УНН.

"Ті країни, які ви назвали (США, Китай, Індія) дійсно визначаються зі своєю позицією. Ми обговорювали питання участі лідера КНР, так само ведеться діалог з Індією та іншими державами Глобального Півдня. Нам важлива участь Південної Африки, Саудівської Аравії, важлива участь представників Латинського континенту та Азійського регіону. Працюємо, і, думаю, що ми отримаємо участь цих лідерів у Саміті", - зазначив він. 

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Як відомо, перший Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня в швейцарському Бюргенштоку за участі представників усіх континентів. В ОП раніше анонсували, що зусилля української та швейцарської сторін у координації призвели до організації цього саміту, в якому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усього світу.  

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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