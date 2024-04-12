Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет

Китайцы не говорят ни об участии в Саммите мира в Швейцарии. Идет соответствующая динамика переговоров. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Китайцы очень чувствительно относятся к своим ответам. Они не говорят нет - это очень важно. Идет соответствующая динамика переговоров с Китаем, и со стороны украинской стороны, и что важно от наших партнеров", - сказал Жовква.

Он отметил, что безусловно присутствие таких стран, как Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, Саудовская Аравия будет очень важным.

"Положительно идут переговоры на разных уровнях, команда офиса, руководитель офиса ведет переговоры с советниками по Нацбезопасности. Ближе к дате саммита увидим надеюсь положительные результаты", - сказал Жовква.

Дополнение

Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время первого инаугурационного Саммита мира в Швейцарии Украина будет готова услышать шаги от международных партнеров относительно того, как они видят окончание войны. Также Киев предложит свои шаги.