Шольц: на Саммите мира переговоры об окончании войны в Украине вестись не будут

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время Глобального саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии, не будут обсуждать процесс окончания войны в Украине. Об этом сообщает n-tv, передает УНН.

Детали

Как отмечается, Шольц с осторожностью относится к возможным результатам мирной конференции по Украине.

"Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий: Мы не ведем переговоры об окончании войны", - заявил Шольц.

По его словам, в лучшем случае "это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией.

"В Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, обмене заключенными и необходимом табу на применение ядерного оружия. Еще раз повторю: все это пока находится в зачаточном состоянии", - подчеркнул Шольц.

Канцлер также заявил, что разочарован недостаточной поддержкой Украины со стороны европейцев.

"К сожалению, подражателей все еще недостаточно. Это удручает, потому что Украине срочно нужно больше систем противовоздушной обороны", - сказал Шольц.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что арабские страны, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай также примут участие в Саммите мира в Швейцарии, который может стать большим шагом.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что среди основных вопросов, которые будут рассматриваться во время Саммита мира в Швейцарии - возможность проведения обмена "всех на всех", возвращение в Украину похищенных детей и депортированных украинцев, а также вопросы ядерной безопасности.