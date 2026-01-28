$42.960.17
51.230.17
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 1678 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
03:48 • 12917 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 33525 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 49557 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 39289 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 57290 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 30894 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 57017 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25585 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 19054 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
росія атакувала порт на Одещині, залишила частину Кривого Рогу без тепла - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 844 перегляди

росія здійснила атаку на Україну, пошкодивши порт на Одещині та залишивши частину Кривого Рогу без теплопостачання. Загинули двоє людей на Київщині, також є постраждалі в Запоріжжі та Кривому Розі.

росія атакувала порт на Одещині, залишила частину Кривого Рогу без тепла - віцепрем'єр

росія вночі атакувала порт на Одещині, зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, у Кривому Розі через удар рф частина міста без теплопостачання, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ворог атакував Україну ракетами та дронами: Київщина, Запоріжжя, Одещина, Дніпропетровщина та інші області. На жаль, є загиблі та поранені", - написав Кулеба.

На Київщині, у Білогородській громаді, за його даними, дрон влучив у житловий будинок - двоє людей загинули. 

російська атака на Білогородську громаду на Київщині: загинуло двоє людей, четверо поранені – ОВА28.01.26, 04:36 • 2944 перегляди

На Одещині армія рф вдарила БпЛА по території порту, зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, виробничі будівлі. Виникла пожежа

- повідомив Кулеба.

З його слів, "триває ліквідація пошкоджень екстреними службами та працівниками порту".

В Одесі жалоба за жертвами атаки рф 27 січня, через новий ворожий удар троє постраждалих28.01.26, 09:20 • 1450 переглядiв

У Кривому Розі внаслідок ударів ворога частина міста залишилася без теплопостачання. Ремонтні роботи та запуск котелень продовжуються

- вказав віцепрем'єр.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, "по Кривому Рогу російська армія завдала ракетного удару. Постраждали двоє людей. Пошкоджені інфраструктура, авто".

10 годин рятувальної операції і до 7 кілометрів шляху: у ДСНС показали порятунок заблокованих через атаки рф гірників у Кривому Розі23.01.26, 11:35 • 3871 перегляд

"Запоріжжя. росія пошкодила більше 10 житлових будинків, комунальні служби оперативно надають допомогу", - зазначив він.

4 людей поранено через атаку рф у Запоріжжі: деталі28.01.26, 08:28 • 1898 переглядiв

"На всіх локаціях, в тому числі критичної інфраструктури, працюють екстрені служби, ремонті бригади та працюють над відновленням", - повідомив Кулеба.

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 103 зі 146 ворожих дронів28.01.26, 09:06 • 1906 переглядiв

Юлія Шрамко

