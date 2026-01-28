росія атакувала порт на Одещині, залишила частину Кривого Рогу без тепла - віцепрем'єр

росія вночі атакувала порт на Одещині, зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, у Кривому Розі через удар рф частина міста без теплопостачання, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

"Ворог атакував Україну ракетами та дронами: Київщина, Запоріжжя, Одещина, Дніпропетровщина та інші області. На жаль, є загиблі та поранені", - написав Кулеба.

На Київщині, у Білогородській громаді, за його даними, дрон влучив у житловий будинок - двоє людей загинули.

На Одещині армія рф вдарила БпЛА по території порту, зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, виробничі будівлі. Виникла пожежа - повідомив Кулеба.

З його слів, "триває ліквідація пошкоджень екстреними службами та працівниками порту".

У Кривому Розі внаслідок ударів ворога частина міста залишилася без теплопостачання. Ремонтні роботи та запуск котелень продовжуються - вказав віцепрем'єр.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, "по Кривому Рогу російська армія завдала ракетного удару. Постраждали двоє людей. Пошкоджені інфраструктура, авто".

"Запоріжжя. росія пошкодила більше 10 житлових будинків, комунальні служби оперативно надають допомогу", - зазначив він.

"На всіх локаціях, в тому числі критичної інфраструктури, працюють екстрені служби, ремонті бригади та працюють над відновленням", - повідомив Кулеба.

