10 годин рятувальної операції і до 7 кілометрів шляху: у ДСНС показали порятунок заблокованих через атаки рф гірників у Кривому Розі

08:25 • 1690 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 7584 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 8630 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 10595 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 12476 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 19677 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 43058 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 56512 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 40005 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 33092 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
У москві завершилися переговори путіна зі спецпосланцями США: зустріч тривала понад 3,5 години23 січня, 00:19 • 20510 перегляди
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo04:26 • 4566 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів04:36 • 6598 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф05:00 • 27637 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів05:24 • 19433 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04 • 7578 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 32469 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 36601 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 48039 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 39409 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Давос
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 16454 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 33679 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 29685 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 55081 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 72881 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

10 годин рятувальної операції і до 7 кілометрів шляху: у ДСНС показали порятунок заблокованих через атаки рф гірників у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Кривому Розі знеструмило дві шахти, заблокувавши гірників. Рятувальники успішно підняли всіх працівників на поверхню.

10 годин рятувальної операції і до 7 кілометрів шляху: у ДСНС показали порятунок заблокованих через атаки рф гірників у Кривому Розі

У Кривому Розі гірничі рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів міста. Як це було, показали у ДСНС, пише УНН.

Деталі

22 січня внаслідок дронової атаки рф була знеструмлена одна з шахт міста: гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м.

Гірничорятувальники ухвалили складне, але єдине правильне рішення: виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки. У їх супроводі працівники шахти подолали майже 7 кілометрів підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 годин.

Уже після опівночі, внаслідок ще одного знеструмлення, зупинилася інша шахта, у якій перебувало 92 працівники. Там гірничорятувальники працювали вже за відпрацьованою схемою: гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті. Впоралися за 4 години.

"Зараз усі гірники вже на поверхні. Трохи виснажені, але щасливі, що нарешті вдома. Дякуємо кожному за витримку та мужність. Разом ми - сила!" - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що у шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів, і на ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин - усіх шахтарів витягли на поверхню.

Юлія Шрамко

Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Олександр Вілкул
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кривий Ріг