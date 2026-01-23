10 годин рятувальної операції і до 7 кілометрів шляху: у ДСНС показали порятунок заблокованих через атаки рф гірників у Кривому Розі

У Кривому Розі гірничі рятувальники підняли на поверхню працівників двох шахт, які опинилися заблокованими під землею через знеструмлення після російських обстрілів міста. Як це було, показали у ДСНС, пише УНН.

Деталі

22 січня внаслідок дронової атаки рф була знеструмлена одна з шахт міста: гірники опинилися у пастці на горизонтах -1135 м, -865 м та -475 м.

Гірничорятувальники ухвалили складне, але єдине правильне рішення: виводити людей пішки через вертикальні та похилі виробки. У їх супроводі працівники шахти подолали майже 7 кілометрів підземних виробок. Рятувальна операція тривала 6 годин.

Уже після опівночі, внаслідок ще одного знеструмлення, зупинилася інша шахта, у якій перебувало 92 працівники. Там гірничорятувальники працювали вже за відпрацьованою схемою: гірників підіймали на поверхню за принципом противаги шахтної кліті. Впоралися за 4 години.

"Зараз усі гірники вже на поверхні. Трохи виснажені, але щасливі, що нарешті вдома. Дякуємо кожному за витримку та мужність. Разом ми - сила!" - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що у шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів, і на ранок гірничорятувальники завершили рятувальну операцію, яка тривала понад 10 годин - усіх шахтарів витягли на поверхню.