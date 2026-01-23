$43.170.01
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Виталий Кличко
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Давос
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

10 часов спасательной операции и до 7 километров пути: в ГСЧС показали спасение заблокированных из-за атак РФ горняков в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате российских обстрелов в Кривом Роге обесточило две шахты, заблокировав горняков. Спасатели успешно подняли всех работников на поверхность.

10 часов спасательной операции и до 7 километров пути: в ГСЧС показали спасение заблокированных из-за атак РФ горняков в Кривом Роге

В Кривом Роге горноспасатели подняли на поверхность работников двух шахт, оказавшихся заблокированными под землей из-за обесточивания после российских обстрелов города. Как это было, показали в ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

22 января в результате дроновой атаки РФ была обесточена одна из шахт города: горняки оказались в ловушке на горизонтах -1135 м, -865 м и -475 м.

Горноспасатели приняли сложное, но единственно правильное решение: выводить людей пешком через вертикальные и наклонные выработки. В их сопровождении работники шахты преодолели почти 7 километров подземных выработок. Спасательная операция длилась 6 часов.

Уже после полуночи, в результате еще одного обесточивания, остановилась другая шахта, в которой находилось 92 работника. Там горноспасатели работали уже по отработанной схеме: горняков поднимали на поверхность по принципу противовеса шахтной клети. Справились за 4 часа.

"Сейчас все горняки уже на поверхности. Немного истощены, но счастливы, что наконец дома. Спасибо каждому за выдержку и мужество. Вместе мы - сила!" - отметили в ГСЧС.

Напомним

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что в шахтах было заблокировано более 90 шахтеров, и к утру горноспасатели завершили спасательную операцию, которая длилась более 10 часов - всех шахтеров вытащили на поверхность.

Юлия Шрамко

