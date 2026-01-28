$42.960.17
51.230.17
ukenru
03:48 • 11554 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 31551 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 47730 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 37798 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 54925 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 30220 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 55273 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25394 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18925 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 44377 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Россия атаковала порт в Одесской области, оставила часть Кривого Рога без тепла - вице-премьер

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Россия совершила атаку на Украину, повредив порт в Одесской области и оставив часть Кривого Рога без теплоснабжения. Погибли два человека в Киевской области, также есть пострадавшие в Запорожье и Кривом Роге.

Россия атаковала порт в Одесской области, оставила часть Кривого Рога без тепла - вице-премьер

Россия ночью атаковала порт в Одесской области, разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, в Кривом Роге из-за удара РФ часть города без теплоснабжения, сообщил в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг атаковал Украину ракетами и дронами: Киевщина, Запорожье, Одесщина, Днепропетровщина и другие области. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Кулеба.

На Киевщине, в Белогородской общине, по его данным, дрон попал в жилой дом - два человека погибли.

российская атака на Белогородскую общину в Киевской области: погибли два человека, четверо ранены – ОВА28.01.26, 04:36 • 2770 просмотров

В Одесской области армия РФ ударила БПЛА по территории порта, разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания. Возник пожар

- сообщил Кулеба.

По его словам, "продолжается ликвидация повреждений экстренными службами и работниками порта".

В Одессе траур по жертвам атаки РФ 27 января, из-за нового вражеского удара трое пострадавших28.01.26, 09:20 • 990 просмотров

В Кривом Роге в результате ударов врага часть города осталась без теплоснабжения. Ремонтные работы и запуск котельных продолжаются

- указал вице-премьер.

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, "по Кривому Рогу российская армия нанесла ракетный удар. Пострадали два человека. Повреждены инфраструктура, авто".

10 часов спасательной операции и до 7 километров пути: в ГСЧС показали спасение заблокированных из-за атак рф горняков в Кривом Роге23.01.26, 11:35 • 3871 просмотр

"Запорожье. Россия повредила более 10 жилых домов, коммунальные службы оперативно оказывают помощь", - отметил он.

4 человека ранены из-за атаки РФ в Запорожье: детали28.01.26, 08:28 • 1578 просмотров

"На всех локациях, в том числе критической инфраструктуры, работают экстренные службы, ремонтные бригады и работают над восстановлением", - сообщил Кулеба.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 103 из 146 вражеских дронов28.01.26, 09:06 • 1504 просмотра

Юлия Шрамко

