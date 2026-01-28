Россия атаковала порт в Одесской области, оставила часть Кривого Рога без тепла - вице-премьер

Россия ночью атаковала порт в Одесской области, разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, в Кривом Роге из-за удара РФ часть города без теплоснабжения, сообщил в среду вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг атаковал Украину ракетами и дронами: Киевщина, Запорожье, Одесщина, Днепропетровщина и другие области. К сожалению, есть погибшие и раненые", - написал Кулеба.

На Киевщине, в Белогородской общине, по его данным, дрон попал в жилой дом - два человека погибли.

В Одесской области армия РФ ударила БПЛА по территории порта, разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания. Возник пожар - сообщил Кулеба.

По его словам, "продолжается ликвидация повреждений экстренными службами и работниками порта".

В Кривом Роге в результате ударов врага часть города осталась без теплоснабжения. Ремонтные работы и запуск котельных продолжаются - указал вице-премьер.

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, "по Кривому Рогу российская армия нанесла ракетный удар. Пострадали два человека. Повреждены инфраструктура, авто".

"Запорожье. Россия повредила более 10 жилых домов, коммунальные службы оперативно оказывают помощь", - отметил он.

"На всех локациях, в том числе критической инфраструктуры, работают экстренные службы, ремонтные бригады и работают над восстановлением", - сообщил Кулеба.

