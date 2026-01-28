$42.960.17
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 31102 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 47318 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 37428 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 54324 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 30056 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 54865 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25359 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18906 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 44324 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзивы
рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 103 из 146 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Ночью россия ударила по Украине баллистической ракетой «Искандер-М» и 146 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 103 вражеских беспилотника.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 103 из 146 вражеских дронов

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 146 дронами, 103 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 января (с 18:00 27 января) враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл., а также 146 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БпЛА на 22 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

российские дроны атаковали православный монастырь и жилые дома в Одессе – ОВА28.01.26, 02:13 • 3322 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым