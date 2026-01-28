рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 103 из 146 вражеских дронов

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 146 дронами, 103 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 января (с 18:00 27 января) враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл., а также 146 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БпЛА на 22 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

российские дроны атаковали православный монастырь и жилые дома в Одессе – ОВА