рф атаковала Украину баллистическим "Искандером", обезврежено 103 из 146 вражеских дронов
Киев • УНН
Ночью россия ударила по Украине баллистической ракетой «Искандер-М» и 146 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 103 вражеских беспилотника.
россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой, а также 146 дронами, 103 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 января (с 18:00 27 января) враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской обл., а также 146 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 90 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БпЛА на 22 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
