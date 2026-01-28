$42.960.17
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 30154 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 46543 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 36791 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 53342 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 29768 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 54224 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25284 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18852 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 44112 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 103 зі 146 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Вночі росія вдарила по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» та 146 ударними БпЛА. Сили ППО збили або придушили 103 ворожі безпілотники.

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 103 зі 146 ворожих дронів

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 146 дронами, 103 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 січня (з 18:00 27 січня) ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

російські дрони атакували православний монастир та житлові будинки в Одесі – ОВА28.01.26, 02:13 • 3250 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим