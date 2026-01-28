рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", знешкоджено 103 зі 146 ворожих дронів

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою, а також 146 дронами, 103 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 січня (з 18:00 27 січня) ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., а також 146 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

