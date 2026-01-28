В Одессе траур по жертвам атаки РФ 27 января, из-за нового вражеского удара трое пострадавших

Одесская область ночью подверглась очередному удару РФ, известно о трех пострадавших. В Одессе сегодня День траура по жертвам вражеской атаки в ночь на 27 января. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью российские террористы продолжили атаковать мирную Одесскую область ударными дронами. В результате обстрела повреждена жилая, социальная и припортовая инфраструктура. К сожалению, три человека пострадали. Один человек госпитализирован, другим пострадавшим помощь оказана на месте - написал Кипер в соцсетях.

По словам главы ОВА, в результате атаки поврежден частный жилой дом, административные, складские здания, легковые автомобили, а также припортовая инфраструктура и здания на территории православного монастыря.

российские дроны атаковали православный монастырь и жилые дома в Одессе – ОВА

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак также указал, что вторая ночь подряд в Одессе - под вражескими ударами и разрушениями жилых домов и религиозных сооружений.

"Травмированы три человека. 21-летний парень госпитализирован с осколочным ранением, состояние средней тяжести. Еще двум мужчинам (67 и 80 лет) оказана необходимая помощь на месте. У них диагностированы черепно-мозговая травма и острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались", - подтвердил Лысак.

В ГУ ГСЧС в области уточнили, что в результате попаданий возникли разрушения с последующим возгоранием здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

Работу спасателей усложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Все пожары сейчас ликвидированы, указали в ГСЧС.

День траура в Одессе

"Сегодня в Одессе - День траура. Город в скорби по тем, кого убила россия во время атаки в ночь на 27 января", - сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях.