В Одессе траур по жертвам атаки РФ 27 января, из-за нового вражеского удара трое пострадавших

Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 29043 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 45579 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 35945 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 51989 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 29429 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 53299 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25225 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18804 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 43759 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 636 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 51978 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 37371 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 53293 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 51616 просмотра
В Одессе траур по жертвам атаки РФ 27 января, из-за нового вражеского удара трое пострадавших

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Одесская область ночью подверглась очередному удару РФ, три человека пострадали, один госпитализирован. В Одессе объявлен День траура по жертвам предыдущей атаки.

В Одессе траур по жертвам атаки РФ 27 января, из-за нового вражеского удара трое пострадавших

Одесская область ночью подверглась очередному удару РФ, известно о трех пострадавших. В Одессе сегодня День траура по жертвам вражеской атаки в ночь на 27 января. Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью российские террористы продолжили атаковать мирную Одесскую область ударными дронами. В результате обстрела повреждена жилая, социальная и припортовая инфраструктура. К сожалению, три человека пострадали. Один человек госпитализирован, другим пострадавшим помощь оказана на месте

- написал Кипер в соцсетях.

По словам главы ОВА, в результате атаки поврежден частный жилой дом, административные, складские здания, легковые автомобили, а также припортовая инфраструктура и здания на территории православного монастыря.

российские дроны атаковали православный монастырь и жилые дома в Одессе – ОВА28.01.26, 02:13 • 3178 просмотров

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак также указал, что вторая ночь подряд в Одессе - под вражескими ударами и разрушениями жилых домов и религиозных сооружений.

"Травмированы три человека. 21-летний парень госпитализирован с осколочным ранением, состояние средней тяжести. Еще двум мужчинам (67 и 80 лет) оказана необходимая помощь на месте. У них диагностированы черепно-мозговая травма и острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались", - подтвердил Лысак.

В ГУ ГСЧС в области уточнили, что в результате попаданий возникли разрушения с последующим возгоранием здания на территории Свято-Успенского мужского монастыря.

Работу спасателей усложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Все пожары сейчас ликвидированы, указали в ГСЧС.

День траура в Одессе

"Сегодня в Одессе - День траура. Город в скорби по тем, кого убила россия во время атаки в ночь на 27 января", - сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях.

Юлия Шрамко

