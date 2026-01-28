В Одесі жалоба за жертвами атаки рф 27 січня, через новий ворожий удар троє постраждалих

Одеська область уночі зазнала чергового удару рф, відомо про трьох постраждалих. В Одесі сьогодні День жалоби за жертвами ворожої атаки в ніч на 27 січня. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер і голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вночі російські терористи продовжили атакувати мирну Одещину ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову, соціальну та припортову інфраструктуру. На жаль, троє людей постраждали. Одну людину - госпіталізовано, іншим постраждалим допомогу надано на місці - написав Кіпер у соцмережах.

Зі слів голови ОВА, у результаті атаки пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові автомобілі, а також припортову інфраструктуру та будівлі на території православного монастиря.

російські дрони атакували православний монастир та житлові будинки в Одесі – ОВА

Голова Одеської МВА Сергій Лисак також вказав, що друга ніч поспіль в Одесі - під ворожими ударами та руйнуваннями житлових будинків та релігійних споруд.

"Травмовано троє людей. 21-річного хлопця госпіталізовано з осколковим пораненням, стан середньої важкості. Ще двом чоловікам (67 та 80 років) надано необхідну допомогу на місці. У них діагностовано черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовились", - підтвердив Лисак.

У ГУ ДСНС в області уточнили, що внаслідок влучань виникли руйнування з послідуючим загоранням будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Усі пожежі наразі ліквідовані, вказали у ДСНС.

День жалоби в Одесі

"Сьогодні в Одесі - День жалоби. Місто в скорботі за тими, кого вбила росія під час атаки в ніч на 27 січня", - повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах.