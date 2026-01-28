$42.960.17
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 29275 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 45788 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 36140 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 52290 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 29498 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 53493 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25228 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18809 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 43837 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
В Одесі жалоба за жертвами атаки рф 27 січня, через новий ворожий удар троє постраждалих

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Одеська область вночі зазнала чергового удару рф, троє людей постраждали, одного госпіталізовано. В Одесі оголошено День жалоби за жертвами попередньої атаки.

В Одесі жалоба за жертвами атаки рф 27 січня, через новий ворожий удар троє постраждалих

Одеська область уночі зазнала чергового удару рф, відомо про трьох постраждалих. В Одесі сьогодні День жалоби за жертвами ворожої атаки в ніч на 27 січня. Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер і голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вночі російські терористи продовжили атакувати мирну Одещину ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову, соціальну та припортову інфраструктуру. На жаль, троє людей постраждали. Одну людину - госпіталізовано, іншим постраждалим допомогу надано на місці

- написав Кіпер у соцмережах.

Зі слів голови ОВА, у результаті атаки пошкоджено приватний житловий будинок, адміністративні, складські будівлі, легкові автомобілі, а також припортову інфраструктуру та будівлі на території православного монастиря.

російські дрони атакували православний монастир та житлові будинки в Одесі – ОВА28.01.26, 02:13 • 3192 перегляди

Голова Одеської МВА Сергій Лисак також вказав, що друга ніч поспіль в Одесі - під ворожими ударами та руйнуваннями житлових будинків та релігійних споруд.

"Травмовано троє людей. 21-річного хлопця госпіталізовано з осколковим пораненням, стан середньої важкості. Ще двом чоловікам (67 та 80 років) надано необхідну допомогу на місці. У них діагностовано черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовились", - підтвердив Лисак.

У ГУ ДСНС в області уточнили, що внаслідок влучань виникли руйнування з послідуючим загоранням будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря. 

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Усі пожежі наразі ліквідовані, вказали у ДСНС.

День жалоби в Одесі

"Сьогодні в Одесі - День жалоби. Місто в скорботі за тими, кого вбила росія під час атаки в ніч на 27 січня", - повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак у соцмережах.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Нерухомість
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Одеська область
Одеса