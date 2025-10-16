"путін глухий до всього, що говорить світ": Зеленський відреагував на атаку рф понад 300 дронами і 37 ракетами перед переговорами у США
Київ • УНН
росія знову атакувала Україну, випустивши понад 300 ударних дронів та 37 ракет, у тому числі по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Президент Зеленський закликав до посилення тиску на рф, наголошуючи на необхідності далекобійної зброї та санкцій.
рф уночі знову атакувала енергетику, цивільну інфраструктуру в Україні, випустивши понад 300 ударних дронів та 37 ракет, при цьому ворог б'є "шахедами" з касетними боєприпасами, глава кремля володимир путін "глухий до всього, що говорить світ", потрібен тиск, і саме про це йтиметься сьогодні і завтра у Вашингтоні, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на черговий російський удар, пише УНН.
Ця ніч – це удари по наших людях, нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі. Більше 300 ударних дронів та 37 ракет, з них значну кількість балістичних, застосувала росія проти України
З його слів, "під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини". "На Чернігівщині по Ніжину вдарили – пошкодили пошту, одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС. Є поранені. Всюди триває відновлення зараз. Працюють служби", - вів далі він.
І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор – б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень
Він наголосив: "Цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі".
путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході. У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні й завтра у Вашингтоні