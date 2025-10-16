"путин глух ко всему, что говорит мир": Зеленский отреагировал на атаку рф более 300 дронами и 37 ракетами перед переговорами в США
Киев • УНН
россия снова атаковала Украину, выпустив более 300 ударных дронов и 37 ракет, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре. Президент Зеленский призвал к усилению давления на рф, подчеркивая необходимость дальнобойного оружия и санкций.
рф ночью снова атаковала энергетику, гражданскую инфраструктуру в Украине, выпустив более 300 ударных дронов и 37 ракет, при этом враг бьет "шахедами" с кассетными боеприпасами, глава кремля владимир путин "глух ко всему, что говорит мир", нужно давление, и именно об этом пойдет речь сегодня и завтра в Вашингтоне, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной российский удар, пишет УНН.
Эта ночь - это удары по нашим людям, нашей энергетике, гражданской инфраструктуре. Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применила россия против Украины
По его словам, "под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей". "На Черниговщине по Нежину ударили - повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Есть раненые. Всюду продолжается восстановление сейчас. Работают службы", - продолжил он.
И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений
Он подчеркнул: "Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре".
путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, - это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война. Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне