"путин глух ко всему, что говорит мир": Зеленский отреагировал на атаку рф более 300 дронами и 37 ракетами перед переговорами в США

$41.760.01
48.240.10
ukenru
07:17 • 1732 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
05:41 • 14787 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 17241 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 17694 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 30340 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 52499 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 51740 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 42348 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 40335 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28710 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
93%
755мм
Популярные новости
Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила15 октября, 22:57 • 15510 просмотра
Андрей Шевченко возглавил комитет ФИФА16 октября, 01:02 • 16307 просмотра
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы02:44 • 18288 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину03:03 • 17110 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК06:15 • 16018 просмотра
публикации
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 4660 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 42805 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 57214 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 50647 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 50221 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сумская область
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 19102 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 68659 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 47229 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 49717 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 55400 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136

"путин глух ко всему, что говорит мир": Зеленский отреагировал на атаку рф более 300 дронами и 37 ракетами перед переговорами в США

Киев • УНН

 • 726 просмотра

россия снова атаковала Украину, выпустив более 300 ударных дронов и 37 ракет, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре. Президент Зеленский призвал к усилению давления на рф, подчеркивая необходимость дальнобойного оружия и санкций.

"путин глух ко всему, что говорит мир": Зеленский отреагировал на атаку рф более 300 дронами и 37 ракетами перед переговорами в США

рф ночью снова атаковала энергетику, гражданскую инфраструктуру в Украине, выпустив более 300 ударных дронов и 37 ракет, при этом враг бьет "шахедами" с кассетными боеприпасами, глава кремля владимир путин "глух ко всему, что говорит мир", нужно давление, и именно об этом пойдет речь сегодня и завтра в Вашингтоне, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной российский удар, пишет УНН.

Эта ночь - это удары по нашим людям, нашей энергетике, гражданской инфраструктуре. Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применила россия против Украины

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей". "На Черниговщине по Нежину ударили - повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Есть раненые. Всюду продолжается восстановление сейчас. Работают службы", - продолжил он.

И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений

- отметил Президент.

Он подчеркнул: "Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре".

путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, - это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война. Сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке. В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Винницкая область
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Черниговская область
Вашингтон
Шахед-136
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина