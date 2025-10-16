"путин глух ко всему, что говорит мир": Зеленский отреагировал на атаку рф более 300 дронами и 37 ракетами перед переговорами в США

россия снова атаковала Украину, выпустив более 300 ударных дронов и 37 ракет, в том числе по энергетической и гражданской инфраструктуре. Президент Зеленский призвал к усилению давления на рф, подчеркивая необходимость дальнобойного оружия и санкций.