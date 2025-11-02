Працюємо на підтримку енергетики взимку, є предметні домовленості з партнерами - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про предметні домовленості з партнерами щодо підтримки енергетики України цієї зими. Росія використала майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб та понад 70 ракет за тиждень.
У москві планують нашкодити людям в Україні, ворог б'є по громадах, але усі екстренні служби на місці, також західні партнери формують фонд для підтримки енергетики цієї зими.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
В росії бажають нашкодити передусім нашим людям, підкреслив президент України, перелічивши чергові удари ворога по громадах в Україні: Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині.
Майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень. .. Є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки
Український лідер заявив про активну роботу для забезпечення надійної підтримки енергетики цієї зими.
Вже є предметні домовленості з нашими партнерами
Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція.
Нагадаємо
росія атакує одні й ті ж енергооб'єкти "шахедами" до 20 разів, збільшивши потужність бойових частин безпілотників удвічі. Україна до кінця року планує додатково укріпити сотню ключових підстанцій трьома рівнями захисту.
