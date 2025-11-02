$42.080.01
Работаем над поддержкой энергетики зимой, есть предметные договоренности с партнерами - Зеленский

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о предметных договоренностях с партнерами по поддержке энергетики Украины этой зимой. Россия использовала почти 1500 ударных дронов, 1170 управляемых авиационных бомб и более 70 ракет за неделю.

Работаем над поддержкой энергетики зимой, есть предметные договоренности с партнерами - Зеленский

В Москве планируют навредить людям в Украине, враг бьет по общинам, но все экстренные службы на месте, также западные партнеры формируют фонд для поддержки энергетики этой зимой.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

В России хотят навредить прежде всего нашим людям, подчеркнул президент Украины, перечислив очередные удары врага по общинам в Украине: Днепровщине, Запорожью, Харьковщине, Черниговщине, Одесщине.

Почти 1500 ударных дронов, 1170 управляемых авиационных бомб и более 70 ракет различных типов использовали россияне для ударов по жизни в Украине только за эту неделю. .. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования всем, кто потерял близких из-за этих атак

- сообщил президент Зеленский.

Украинский лидер заявил об активной работе по обеспечению надежной поддержки энергетики этой зимой.

Уже есть предметные договоренности с нашими партнерами

- подчеркнул Зеленский.

Взносами в Фонд поддержки энергетики или необходимым оборудованием уже поддерживают США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция.

Напомним

Россия атакует одни и те же энергообъекты "шахедами" до 20 раз, увеличив мощность боевых частей беспилотников вдвое. Украина до конца года планирует дополнительно укрепить сотню ключевых подстанций тремя уровнями защиты.

Игорь Тележников

