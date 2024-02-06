Попри обстріл підстанції "Укренерго": дефіциту електроенергії в Україні не прогнозується

росіяни обстріляли одну з підстанцій "Укренерго" на Сході України і пошкодили обладнання. Попри це дефіциту електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго", передає УНН.

Деталі

На сході, в прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго". Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових - резюмували в компанії.

Зазначається, що пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.

Мережі Укренерго та обленерго

Через погодні умови на ранок знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях.

З технічних причин є знеструмлення в Київській області.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей.

Споживання

Вчора, у понеділок 5 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 11:30. Його рівень був на 1% нижче, ніж у попередній робочий день 2 лютого.

Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 1,2% вищий за відповідний показник понеділка, 5 лютого. Причини – похолодання на сході на півночі країни.

Виробництво електроенергії

Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується - переконують в компанії.

В "Укренерго" додали, що протягом доби на теплових електростанціях в поточний ремонт виведено 2 енергоблоки.

Україна через профіцит знову передавала надлишки електроенергії Польщі - Міненерго

Експорт/Імпорт

Експорт сьогодні здійснюється в нічні години в Молдову. Загальний обсяг 355 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 70МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 6 703 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 154 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Доповнення

В Міненерго теж запевняють, що електроенергії яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

У відомстві підкреслюють, що система збалансована. Застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається.

Також згідно з даними міністерства енергетики України, на території окупованої ЗАЕС знижується рівень води у ставку-охолоджувачі.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі станції - він становить 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС - резюмували в міністерстві.

Нагадаємо

У Міністерстві енергетики заявили, що взимку українська промисловість почала споживати відчутно більше електроенергії. Крім того, збільшились обсяги споживання електроенергії населенням.