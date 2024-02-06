Попри обстріл підстанції "Укренерго": дефіциту електроенергії в Україні не прогнозується
Київ • УНН
Росіяни обстріляли одну з підстанцій "Укренерго" на сході України, пошкодивши обладнання. Водночас в компанії наголошують, що дефіциту електроенергії не прогнозується.
росіяни обстріляли одну з підстанцій "Укренерго" на Сході України і пошкодили обладнання. Попри це дефіциту електроенергії в Україні не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Національної енергетичної компанії "Укренерго", передає УНН.
Деталі
На сході, в прифронтовій зоні, ворог завдав артилерійського удару по одній з підстанцій "Укренерго". Персонал не постраждав, пошкоджено обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових
Зазначається, що пропускна здатність високовольтних мереж "Укренерго" достатня для покриття наявного попиту.
Мережі Укренерго та обленерго
Через погодні умови на ранок знеструмлено 50 населених пунктів в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Хмельницькій областях.
З технічних причин є знеструмлення в Київській області.
Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 352 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Донецької, Харківської областей.
Споживання
Вчора, у понеділок 5 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований близько 11:30. Його рівень був на 1% нижче, ніж у попередній робочий день 2 лютого.
Сьогодні станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 1,2% вищий за відповідний показник понеділка, 5 лютого. Причини – похолодання на сході на півночі країни.
Виробництво електроенергії
Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується
В "Укренерго" додали, що протягом доби на теплових електростанціях в поточний ремонт виведено 2 енергоблоки.
Україна через профіцит знову передавала надлишки електроенергії Польщі - Міненерго05.02.24, 10:04 • 40745 переглядiв
Експорт/Імпорт
Експорт сьогодні здійснюється в нічні години в Молдову. Загальний обсяг 355 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 70МВт.
Імпорт електроенергії здійснюється протягом доби з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 6 703 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 154 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.
Доповнення
В Міненерго теж запевняють, що електроенергії яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.
У відомстві підкреслюють, що система збалансована. Застосування стабілізаційних графіків відключень не передбачається.
Також згідно з даними міністерства енергетики України, на території окупованої ЗАЕС знижується рівень води у ставку-охолоджувачі.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі станції - він становить 15,59 м. Цього достатньо для забезпечення потреб ЗАЕС
Нагадаємо
У Міністерстві енергетики заявили, що взимку українська промисловість почала споживати відчутно більше електроенергії. Крім того, збільшились обсяги споживання електроенергії населенням.