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Взимку споживання електроенергії українською промисловістю зросло на майже 40% - Міненерго

Взимку споживання електроенергії українською промисловістю зросло на майже 40% - Міненерго

Київ • УНН

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Українська промисловість та населення значно збільшили споживання електроенергії взимку. Таке зростання стало можливим завдяки стабільній роботі енергосистеми, незважаючи на ворожі обстріли.

Взимку українська промисловість почала споживати відчутно більше електроенергії. Крім того, збільшились обсяги споживання електроенергії населенням. Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

Зокрема, у листопаді промислові підприємства спожили електроенергії більш ніж на 25,7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року (2,26 млрд кВт проти 1,79 млрд кВт).

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Натомість у грудні обсяги споживання зросли ще більше - на 37,6 % (2,34 млрд кВт проти 1,69 млрд кВт у 2022 році). 

Збільшення обсягів споживання електроенергії промисловістю і, як результат, - зростання національної економіки стали можливі, зокрема, завдяки стабільній роботі енергосистеми. Попри атаки ворога, з лютого минулого року нам вдалося забезпечити безперебійне електропостачання як промисловості, так і побутових споживачів

- заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

У міністерстві зауважили, що обсяги споживання електроенергії населенням також збільшилися. Зокрема, у грудні 2023 року українці спожили електроенергії на понад 11% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. 

Доповнення 

В Міненерго пояснюють, що досягти таких показників вдалося завдяки проведеній масштабній ремонтній кампанії на енергетичних об’єктах, яка координується Міненерго, і, як результат, - стабільній роботі генерації. 

Зокрема, завдяки оптимізованій та якісній ремонтній кампанії атомними електростанціями було вироблено електроенергії на 10% більше, ніж планувалося згідно з прогнозним балансом ОЕС на 2023 рік. 

Крім того, гідроелектростанції перевищили прогнозний показник виробітку електроенергії на 37%.

Дещо покращили прогнозні показники виробництва і альтернативні джерела енергії, виробивши на 2% більше від прогнозного обсягу. 

- додали в міністерстві.

Водночас теплові електростанції показали суттєве відхилення від прогнозних показників генерації. На ТЕС виробили на 24% менше електроенергії, ніж було передбачено прогнозом, для ТЕЦ цей показник менший на 10 %. 

Також у Міненерго нагадали, що наприкінці минулого року було опубліковано звіт Єврокомісії, у якому високо оцінено зміни в енергетичному секторі України. Зокрема, у звіті відзначено важливість впливу стабільної роботи української енергетики на відновлення та зростання національної економіки.

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Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів, щоб компенсувати втрати енергосектору через війну з росією.

Володимир Омельченко

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