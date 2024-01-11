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Енергетичні об'єкти на прифронтових територіях кожен день потерпають від ударів – Галущенко

Енергетичні об'єкти на прифронтових територіях кожен день потерпають від ударів – Галущенко

Київ • УНН

 • 26594 перегляди

Енергетичний сектор України, в першу чергу в прифронтових регіонах, щодня зазнає обстрілів. Але система залишається стійкою, забезпечуючи громадян світлом і теплом.

Енергетика потерпає від ворожих ударів кожен день й це безумовно стосується перш за все прифронтових територій. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час поїздки до Запоріжжя, передає кореспондент УНН.

Енергетика потерпає кожен день від ударів й це безумовно стосується перш за все прифронтових територій, де йдуть удари, як по об'єктах генерації, так й по об'єктах розподілу, передачі

- сказав Галущенко.

Він зазначив, що українська енергосистема довела свою стійкість

Ми стабільно працюємо, забезпечуємо українців світлом і теплом, тому це теж дуже важливо з точки зору того, які дії нам потрібно здійснити максимально для координації всередині області й друге для того, щоб зробити систему ще більш стійкішою

- розповів Галущенко.

Доповнення

Голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомляв, що імовірність повернення України до планових відключень світла є, але вона достатньо низька. Вона залежить від атак рф по українській енергосистемі.

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Анна Мурашко

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