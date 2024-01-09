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На Харківщині за 200 метрів від бригади енергетиків вибухнула авіабомба

На Харківщині за 200 метрів від бригади енергетиків вибухнула авіабомба

Київ • УНН

 • 29336 перегляди

У Харківській області стався вибух керованої авіабомби біля енергетиків; ніхто не постраждав під час відновлювальних робіт в умовах обстрілів.

У Харківській області сьогодні вранці за 200 метрів від бригади енергетиків розірвалася керована авіаційна бомба, повідомили у вівторок у Харківобленерго, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у селі Слобожанське Липецької громади стався вибух - у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба", - повідомили у Харківобленерго у Telegram.

Як розповів провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Роман Ганган, це вже другий подібний випадок за добу.

"Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко - дорога покрита кригою. На щастя, в результаті цих двох інцидентів ніхто з працівників не постраждав, але є пошкодження наших мереж", - зазначив Ганган.

За його словами, передбачити ворожі обстріли неможливо, тому енергетики проявляють мужність, виконуючи свої обов'язки в екстремальних умовах.

росіяни за добу обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини: двоє постраждалих 09.01.24, 08:59 • 27498 переглядiв

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