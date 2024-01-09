росіяни за добу обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини: двоє постраждалих
Київ • УНН
Російські війська обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини. Двоє людей отримали поранення.
російські війська минулої доби вдарили по понад 15 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілу селища Дворічне Куп'янського району двоє людей отримали поранення, є пошкодження. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Веселе, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району; Бочкове, Бударки Чугуївського району
За його словами, авіаційних ударів ворог завдав біля Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Куп'янського району.
Близько 10:30 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Без потерпілих. О 14:15, а також з 18:00 до 18:40 ворог з РСЗВ "Смерч" обстріляв с. Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені складські приміщення, будинок культури, елеватор. Без постраждалих.
О 17:30 окупанти завдали удару по селищу Дворічне Куп'янського району. Поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку. Постраждалих доставили до лікарні, стан – середній. Пошкоджено приватний будинок
Близько 21:00 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчі споруди. Без потерпілих.
Херсонщина зазнала 41 ворожого обстрілу, жертв немає09.01.24, 08:18 • 38013 переглядiв