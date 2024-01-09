россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: двое пострадавших
Российские войска обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Два человека получили ранения.
В monobank произошел сбой - Гороховский
Сооснователь monobank Олег Гороховский объявил о сбое в работе мобильного банка.
В Винницкой области община ПЦУ на законных основаниях вернула себе храм. Людям намекают, что их силой могут оттуда выгнать
В Винницкой области община ПЦУ на законных основаниях вернула себе храм. Людям намекают, что их силой могут оттуда выгнать
В Одесской области трое детей отравились угарным газом - ГСЧС
Три девочки в Одесской области отравились угарным газом от неправильно установленного генератора.
Николаевскую область ночью враг обстрелял из артиллерии
Российские войска обстреляли Николаевскую область ночью; о жертвах не сообщается.
В Украине сняты ограничения для транспорта на дорогах, кроме М-13
В Украине сняты транспортные ограничения на всех автодорогах, кроме М-13.
Оккупанты за сутки обстреляли 13 населенных пунктов Запорожской области: поступило более 70 сообщений о разрушениях
Российские войска совершили 54 атаки на Запорожскую область, включая ракетные удары и с БПЛА, что привело к 77 разрушениям.
Атака рф на Хмельницкую область: количество погибших возросло до 3
Трое погибших в Хмельницкой области после ракетного обстрела 8 января.
В Одесской области восстанавливают движение по трассе М-14 для проезда грузовиков и автобусов
Одесская областная государственная администрация сообщает, что движение для грузовиков и автобусов открыто на трассе М-14.
Херсонская область подверглась 41 вражескому обстрелу, жертв нет
Херсонская область подверглась 41 удару российских войск без жертв среди гражданского населения.