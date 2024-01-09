россияне за сутки обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковщины: двое пострадавших

российские войска за прошедшие сутки ударили по более 15 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрела поселка Двуречное Купянского района два человека получили ранения, есть повреждения. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Веселое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района; Бочковое, Бударки Чугуевского района - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, авиационные удары враг нанес возле Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Берестового Купянского района.

Около 10:30 враг обстрелял г. Купянск. Без пострадавших. В 14:15, а также с 18:00 до 18:40 враг из РСЗО "Смерч" обстрелял с. Великий Бурлук Купянского района. Повреждены складские помещения, дом культуры, элеватор. Без пострадавших.

В 17:30 оккупанты нанесли удар по поселку Двуречное Купянского района. Ранен 57-летний мужчина и 63-летняя женщина. Пострадавших доставили в больницу, состояние - среднее. Поврежден частный дом - сообщил Синегубов.

Около 21:00 враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

Херсонская область подверглась 41 вражескому обстрелу, жертв нет