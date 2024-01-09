Херсонская область подверглась 41 вражескому обстрелу, жертв нет

Херсонская область за минувшие сутки подверглась 41 вражескому обстрелу, обошлось без пострадавших, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 41 обстрел, выпустив 182 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БпЛА - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - указал он.

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