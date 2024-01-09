Херсонская область подверглась 41 вражескому обстрелу, жертв нет
Херсонская область подверглась 41 удару российских войск без жертв среди гражданского населения.
Россия заблокировала сайт Православной Церкви Украины
Россия заблокировала сайт Православной церкви Украины, вероятно, из-за военной цензуры или закона, запрещающего просьбы о пожертвованиях от несанкционированных религиозных организаций.
Еще плюс 820 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 365 990 человек личного состава и 6036 танков.
Россия удерживает тысячи украинских мирных жителей в колониях и СИЗО без суда и следствия - BBC
Россия без суда и следствия удерживает тысячи украинских гражданских лиц в колониях и следственных изоляторах. Их задержание часто не фиксируется официально и не сопровождается судебным разбирательством.
Россияне ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки
Российский обстрел повредил пять домов и два автомобиля в Марганце Днепропетровской области; о пострадавших не сообщается.
На фронте за сутки произошло 67 боевых столкновений - Генштаб
Украинские военные отбили 67 вражеских атак в разных регионах, под вражескими ракетными, авиационными и артиллерийскими обстрелами.
Зеленский планирует визит в Швейцарию на следующей неделе - СМИ
Президент Украины Зеленский планирует посетить Швейцарию, возможно, выступить на Давосском форуме и встретиться со швейцарскими лидерами.
Силы обороны уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов - Генштаб
Украинские военные вывели из строя 18 крылатых ракет и уничтожили 2 склада боеприпасов противника, сообщает Генеральный штаб.
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 180
Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 180; 120 пропавших без вести, 565 раненых, тысячи людей находятся в убежищах.
В Киеве на Оболонской авария на водопроводе, движение по улице перекрыто - КГГА
Движение на улице Оболонской в Киеве перекрыто из-за аварии на водопроводе, на месте работают ремонтные бригады.