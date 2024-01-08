Оккупированная часть Херсонской области осталась без электричества

Временно оккупированная часть Херсонской области без электричества. Об этом сообщили в так называемом "херсоноблэнерго", передает УНН.

(Сегодня) отключена электроэнергия, пропал транзит по 150Кв со стороны Мелитополя, время выполнения до окончания аварийно-восстановительных работ, приостановлена подача электроэнергии по адресам: Чаплинский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский районы. - говориться в сообщении.

Детали

Гауляйтер оккупированной территории Херсонской области владимир сальдо заявил, что якобы вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена и могут начаться перебои с мобильной связью и Интернетом.

Он добавил, что энергоснабжение части потребителей уже возобновлено.

Дополнение

На оккупированной территории Херсонщины российские захватчики на глазах семьи застрелили ребенка.