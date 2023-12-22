На оккупированной Херсонщине россияне убили ребенка на глазах семьи

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  144863 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  138609 просмотра

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  137107 просмотра

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21 декабря  •  120245 просмотра

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Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
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Спасенные животные из Донецкой области нашли приют в Киевском зоопарке

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