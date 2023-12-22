На оккупированной Херсонщине россияне убили ребенка на глазах семьи
В Херсонской области российскими силовиками был застрелен ребенок, свидетелями убийства стала его семья; ведется официальное расследование.
Девятая очередь кредиторов банка "Конкорд" начала получать выплаты
Кредиторы банка "Конкорд" 9-й очереди начали получать выплаты.
Нацбанк представил набор монет, посвященных "Щедрику"
Национальный банк Украины выпустил памятный набор монет в форме колокольчиков к песне "Щедрик" На реверсе центральной монеты размещена стилизованная композиция первого исполнения "Щедрика" хором в 1922 году,.
В Германии из-за шторма приостанавливается железнодорожное сообщение
Из-за шторма в Германии несколько поездов дальнего следования будут задержаны или отменены, особенно на севере страны. Пострадавшие пассажиры могут использовать свои билеты позже.
Компания по строительству скоростных тоннелей Hyperloop One закрывается и увольняет сотрудников - Bloomberg
Hyperloop One, не получив контрактов на создание рабочего гиперлупа, закрывается, увольняет персонал и продает свои активы. Компания, которая когда-то обещала высокоскоростные путешествия, перед закрытием успела провести лишь небольшой тест.
Google Chrome автоматически будет проверять безопасность паролей в фоновом режиме
Отныне Google Chrome автоматически будет проверять, не были ли скомпрометированы сохраненные пароли, а функция проверки безопасности также будет отслеживать подозрительные расширения и может отзывать разрешения на неиспользуемые сайты.
Банки наращивают кредитование бизнеса и населения - НБУ
Украинские банки увеличивают кредитование бизнеса и домохозяйств.
Силы ПВО сбили три российских истребителя Су-34 на Южном направлении - Олещук
Украинская противовоздушная оборона сбила три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на юге страны, о чем сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
WSJ: ликвидацию пригожина организовал николай патрушев
The Wall Street Journal сообщает, что секретарь Совета безопасности россии николай патрушев организовал убийство основателя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, согласно данным западных разведок. Самолет пригожина якобы был взорван, что привело к авиакатастрофе, в которой погибли все десять человек, находившихся на борту.
Спасенные животные из Донецкой области нашли приют в Киевском зоопарке
Четырех истощенных и стрессированных животных, спасенных из Донецкой области, перевезли в Киевский зоопарк, который предоставил хорошо оборудованную среду для их реабилитации.