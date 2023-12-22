На оккупированной Херсонщине россияне убили ребенка на глазах семьи

На оккупированной территории Херсонщины российские захватчики на глазах семьи застрелили ребенка. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Сегодня (21 декабря - ред.), я получил информацию из одной общины, что убили ученика 8-го класса в одном из населенных пунктов прямо на глазах семьи. Мать едва не сошла с ума... Страшная ситуация. За то, что малыш просто проходил где-то и вроде бы фотографировал. Схватили, привели домой и застрелили - рассказал Прокудин.

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Офис Генерального прокурора сообщил, что открыто производство из-за убийства российскими военными ребенка на временно оккупированной территории Херсонщины. По данным следствия, на временно оккупированной территории Каховского района Херсонщины военные армии рф убили несовершеннолетнего парня.

"Сейчас продолжаются следственные действия по установлению дополнительных обстоятельств происшествия и лиц из числа военнослужащих рф, причастных к преступлению", - сообщает ОГП.

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