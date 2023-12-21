В тюмени (рф) после "оздоровления" умерла 12-летняя девочка из оккупированной Луганской области, еще более 100 школьников госпитализированы. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Артем Лысогор, пишет УНН.

Эти дети возвращались из тюмени, куда ездили на оздоровление. Не летом, не в краснодарский край, к примеру, а в тюмень - в декабре. Иммунитет не выдержал. Закалить ребят не получилось,

- написал Лисогор.

Детали

Отмечается, что 12-летняя луганчанка потеряла сознание еще в поезде - спасти ее не смогли.

Остальные дети находятся в больнице саратовской области. У более чем 30 из 125 из них повышенная температура тела. Всех детей осматривают, проводят анализы и пытаются установить диагноз. Луганские школьники изолированы от других.

Местные власти уверяют, что организуют "горячую линию" с родителями. Только вот связи со многими из них нет из-за отсутствия мобильного покрытия в ряде городов и сел так называемой "лнр".

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