В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей
Киев • УНН
Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила специальный комитет во главе с Еленой Хоменко для рассмотрения нарушений прав детей в Украине в условиях конфликта с Россией.
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрило персональный состав специального комитета по положению детей Украины. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.
Детали
Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и практический результат
Спецкомитет возглавила украинская делегатка Елена Хоменко. В его состав также вошли Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир, Александра Устинова.
Дополнение
Отмечается, что первое заседание комитета состоится 15 декабря в Париже.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может подтвердить документально около 20 тысяч случаев принудительного перемещения украинских детей, но реальное количество больше.
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В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей
Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила специальный комитет во главе с Еленой Хоменко для рассмотрения нарушений прав детей в Украине в условиях конфликта с Россией.
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