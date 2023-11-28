В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрило персональный состав специального комитета по положению детей Украины. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и практический результат - заявила Кравчук.

Спецкомитет возглавила украинская делегатка Елена Хоменко. В его состав также вошли Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир, Александра Устинова.

Дополнение

Отмечается, что первое заседание комитета состоится 15 декабря в Париже.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может подтвердить документально около 20 тысяч случаев принудительного перемещения украинских детей, но реальное количество больше.

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