Україна може підтвердити депортацію близько 20 тисяч дітей - Зеленський

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«Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», – заявив Володимир Зеленський.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

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Крім того, Зеленський з еміром Катару обговорив українську “Формулу миру” та ситуацію на Близькому Сході.

