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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Україна може підтвердити депортацію близько 20 тисяч дітей - Зеленський

Київ • УНН

 • 172587 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна може підтвердити документально близько 20 тисяч випадків примусового переміщення українських дітей, але реальна кількість більша, заявив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН. 

Україна може підтвердити депортацію близько 20 тисяч дітей - Зеленський

Цитата

«Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», – заявив Володимир Зеленський.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

Доповнення

Крім того, Зеленський з еміром Катару обговорив українську “Формулу миру” та ситуацію на Близькому Сході.

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