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Украина может подтвердить депортацию около 20 тысяч детей - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Украина может подтвердить документально около 20 тысяч случаев принудительного перемещения украинских детей, но реальное количество больше, заявил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН. 

Украина может подтвердить депортацию около 20 тысяч детей - Зеленский

Цитата

«Только то, что мы можем подтвердить документально, – это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству», – заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил весомую посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

Дополнение

Кроме того, Зеленский с эмиром Катара обсудил украинскую “Формулу мира” и ситуацию на Ближнем Востоке.

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