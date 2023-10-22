Украина может подтвердить депортацию около 20 тысяч детей - Зеленский

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«Только то, что мы можем подтвердить документально, – это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Поэтому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству», – заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил весомую посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

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Кроме того, Зеленский с эмиром Катара обсудил украинскую “Формулу мира” и ситуацию на Ближнем Востоке.

