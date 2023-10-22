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Допомога у поверненні викрадених росією дітей – Зеленський повідомив деталі переговорів з еміром Катару

Київ • УНН

 • 211387 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Подякував за допомогу у поверненні викрадених росією дітей, обговорив українську формулу миру та ситуацію на Близькому Сході – Зеленський повідомив деталі сьогоднішньої телефонної розмови з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, пише УНН.

Допомога у поверненні викрадених росією дітей – Зеленський повідомив деталі переговорів з еміром Катару

Цитата

«Розмовляв з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, щоб подякувати Катару за гуманітарну допомогу й важливу посередницьку роль у поверненні на батьківщину незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей. Україна рішуче налаштована продовжувати співпрацю задля повернення наших дітей додому», - написав Зеленський у своєму Telegram.

Також, за словами Зеленського, вони з еміром погодилися щодо важливості деескалації конфлікту на Близькому Сході, пошуку миру та захисту цивільних.

«Відзначив критичну необхідність безперервної роботи гуманітарних коридорів для евакуації цивільних і доправлення гуманітарної допомоги», - додав Зеленський.

Окрім цього, Президент України подякував Катару за долучення до попередніх раундів переговорів щодо іормули миру, а також за готовність взяти участь у зустрічі на Мальті наступного тижня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Офісі Президента підтвердили повернення чотирьох українських дітей з рф

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