Допомога у поверненні викрадених росією дітей – Зеленський повідомив деталі переговорів з еміром Катару
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Подякував за допомогу у поверненні викрадених росією дітей, обговорив українську формулу миру та ситуацію на Близькому Сході – Зеленський повідомив деталі сьогоднішньої телефонної розмови з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, пише УНН.
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«Розмовляв з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, щоб подякувати Катару за гуманітарну допомогу й важливу посередницьку роль у поверненні на батьківщину незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей. Україна рішуче налаштована продовжувати співпрацю задля повернення наших дітей додому», - написав Зеленський у своєму Telegram.
Також, за словами Зеленського, вони з еміром погодилися щодо важливості деескалації конфлікту на Близькому Сході, пошуку миру та захисту цивільних.
«Відзначив критичну необхідність безперервної роботи гуманітарних коридорів для евакуації цивільних і доправлення гуманітарної допомоги», - додав Зеленський.
Окрім цього, Президент України подякував Катару за долучення до попередніх раундів переговорів щодо іормули миру, а також за готовність взяти участь у зустрічі на Мальті наступного тижня.
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