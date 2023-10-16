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В Офісі Президента підтвердили повернення чотирьох українських дітей з рф

Київ • УНН

 • 280288 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Україна повертає чотирьох дітей, яких незаконно депортувала росія. Додому їдуть троє хлопчиків — трьох, шести і дев’яти років, а також 17-річна дівчина. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує УНН.

В Офісі Президента підтвердили повернення чотирьох українських дітей з рф

Цитата

«Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані росією. Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина. Продовжуємо реалізовувати план дій Президента Bring Kids Back UA. Володимир Зеленський поставив задачу повернути всіх наших дітей. Працюємо», - написав Єрмак у Telegram.

Раніше

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив в ефірі телемарафону, що до України прямують четверо дітей, яких викрала росія, проте подробиці не розголошував. Вказавши лише, що Катар залучений до цих процесів

Напередодні з’явилася інформація, що трьох українських дітей, які були вивезені до росії, цього тижня передадуть катарським дипломатам у москві після таємних переговорів з рф і Україною. Також у п’ятницю Катар сприяв поверненню з рф ще однієї української дитини віком 7 років, яка возз'єдналася зі своєю бабусею і вже прямує в Україну через Естонію.

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