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"Катар залучений до цих процесів": Лубінець підтвердив, що до України повертаються 4 дитини, викрадені рф

Київ • УНН

 • 352053 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив в ефірі телемарафону, що до України прямують четверо дітей, яких викрала росія, проте подробиці не розголошував. Вказавши лише, що Катар залучений до цих процесів, пише УНН.

"Катар залучений до цих процесів": Лубінець підтвердив, що до України повертаються 4 дитини, викрадені рф

Цитата

«Станом на зараз я можу лише підтвердити, що так, дійсно, це відповідає правді, що Катар у нас залучений до цих процесів. Але деталі я скажу тоді, коли всі четверо дітей будуть на території України. Станом на зараз ця операція ще триває»,- сказав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо

Напередодні з’явилася інформація, що трьох українських дітей, які були вивезені до росії, цього тижня передадуть катарським дипломатам у москві після таємних переговорів з рф і Україною. Також у п’ятницю Катар сприяв поверненню з рф ще однієї української дитини віком 7 років, яка возз'єдналася зі своєю бабусею і вже прямує в Україну через Естонію.

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