"Катар вовлечен в эти процессы": Лубинец подтвердил, что в Украину возвращаются 4 ребенка, похищенные рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил в эфире телемарафона, что в Украину направляются четверо детей, которых похитила россия, однако подробности не разглашал. Указав лишь, что Катар вовлечен в эти процессы, пишет УНН.
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«По состоянию на сейчас я могу лишь подтвердить, что да, действительно, это соответствует правде, что Катар у нас вовлечен в эти процессы. Но детали я скажу тогда, когда все четверо детей будут на территории Украины. По состоянию на сейчас эта операция еще продолжается», - сказал Дмитрий Лубинец.
Напомним
Накануне появилась информация, что трех украинских детей, которые были вывезены в россию, на этой неделе передадут катарским дипломатам в москве после тайных переговоров с рф и Украиной. Также в пятницу Катар способствовал возвращению из рф еще одного украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и уже направляется в Украину через Эстонию.