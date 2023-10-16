"Катар вовлечен в эти процессы": Лубинец подтвердил, что в Украину возвращаются 4 ребенка, похищенные рф

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«По состоянию на сейчас я могу лишь подтвердить, что да, действительно, это соответствует правде, что Катар у нас вовлечен в эти процессы. Но детали я скажу тогда, когда все четверо детей будут на территории Украины. По состоянию на сейчас эта операция еще продолжается», - сказал Дмитрий Лубинец.

Напомним

Накануне появилась информация, что трех украинских детей, которые были вывезены в россию, на этой неделе передадут катарским дипломатам в москве после тайных переговоров с рф и Украиной. Также в пятницу Катар способствовал возвращению из рф еще одного украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и уже направляется в Украину через Эстонию.