Катар поверне додому трьох українських дітей з росії - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Трьох українських дітей, які були вивезені до росії, цього тижня передадуть катарським дипломатам у москві після таємних переговорів з рф і Україною. Про це агентству Reuters повідомив у понеділок катарський чиновник, поінформований про ці плани, пише УНН.
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Зазначається, що у п'ятницю Катар сприяв поверненню з рф ще однієї української дитини віком 7 років, яка возз'єдналася зі своєю бабусею і вже прямує в Україну через Естонію.
А цього тижня планують повернути ще трьох дітей - 2-річного та 9-річного хлопчиків і дівчину 17 років.
Як повідомляє Reuters, Київ ідентифікував 20 000 дітей, які були вивезені до росії або на тимчасово підконтрольну рф територію без згоди сім'ї або опікунів.
За словами катарського чиновника, який говорив на умовах анонімності через делікатність цього процесу, повернення перших чотирьох дітей є випробуванням системи, яку арабська держава Перської затоки створила після місяців таємних переговорів з москвою і Києвом.
Державний міністр Катару з питань міжнародного співробітництва Лолва аль-Хатер у своїй заяві підтвердила посередництво і назвала репатріацію цього тижня "лише першим кроком".
Як зауважила чиновниця, наразі не зрозуміло, скількох ще дітей вдасться повернути з рф.
Доповнення
Близько 400 дітей були повернуті в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в лютому 2022 року. Втім управління ООН з прав людини заявили про стурбованість через відсутність системи повернення українських дітей, яких примусово вивезли до росії за час повномасштабного вторгнення.