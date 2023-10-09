В ООН стурбовані відсутністю системи повернення депортованих росією українських дітей

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“Управління Верховного комісара ООН з прав людини залишається серйозно стурбованим тим, що не існує налагодженої системи повернення українських дітей, які були вивезені в інші регіони на окупованій росією території або до російської федерації. Серед дітей, які возз’єдналися зі своєю родиною після того, як родичі поїхали до рф, аби забрати їх, деякі говорили, що зазнали самі або були свідками психологічного чи фізичного насильства з боку тамтешнього педагогічного персоналу”, − наголосила заступниця Верховного комісара Нада Аль-Нашіф на Раді ООН з прав людини в Женеві.

Деталі

Українська влада заявила, що ідентифікувала та перевірила майже 20 тисяч дітей, які були примусово вивезені до росії за час війни.

Наразі Україні вдалось репатріювати більше 400 дітей. І ця робота продовжується.

Уповноважений з прав людини України закликав посилити міжнародний тиск на Москву, щоб допомогти Києву повернути дітей додому.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що Україні бракує міжнародних механізмів, які допомагали б повертати українських дітей, яких незаконно вивезли до росії.

У вересні Палата громад канадського парламенту одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до росії й визнала це геноцидом і воєнним злочином.

Тоді ж У вересні Міжнародний кримінальний суд звинуватив президента росії володимира путіна та уповноваженого рф з прав дитини Марію Львову-Бєлову у військовому злочині у незаконній депортації сотень українських дітей.