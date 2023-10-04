МКЧХ закликає звільнити голову Білоруського Червоного Хреста за депортацію українських дітей

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МКЧХ закликає звільнити голову Білоруського осередку Червоного Хреста, який викликав міжнародне обурення через те, що вихвалявся тим, що активно переправляв українських дітей із контрольованих росією районів до білорусі.

Із посади просять піти Дмитра Шауцова. Зробити він має це до 30 листопада. У протилежному випадку Міжнародний Червоний Хрест виключить із глобальної організації білоруське відділення, і рекомендуватиме всім членським організаціям припинити нові партнерства та фінансування із білоруссю.

Внутрішнє розслідування МФЧХ виявило, що Білоруський Червоний Хрест заявив, що Шауцов “винен нести повну відповідальність за звинувачення”. Крім того, було виявлено, що інша організація відповідає за переміщення дітей з окупованих росією частин України, а Білоруський Червоний Хрест бере участь лише в білорусі. Яка саме "інша організація" не поточнили.

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Нагадаємо

Ще у червні Офіс українського Омбудсмана заявив про те, що через територію Білорусі росія здійснює депортацію українських дітей.

Окрім України, проти вивезення дітей виступила й білоруська опозиція. Вони засудили передачу дітей як незаконну депортацію, і заявили, що лукашенко особисто причетний до цього.