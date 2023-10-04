МККК призывает уволить главу Белорусского Красного Креста за депортацию украинских детей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Международный Комитет Красного Креста призывает уволить главу Белорусского Красного Креста из-за того, что он активно переправлял украинских детей с контролируемых россией территорий в беларусь. Об этом пишет британское издание independent, передает УНН.
Детали
МККК призывает уволить главу Белорусского отделения Красного Креста, который вызвал международное возмущение из-за того, что хвастался тем, что активно переправлял украинских детей из контролируемых россией районов в беларусь.
С должности просят уйти Дмитрия Шауцова. Сделать он должен это до 30 ноября. В противном случае МККК исключит из глобальной организации белорусское отделение, и будет рекомендовать всем членским организациям прекратить новые партнерства и финансирование с Беларусью.
Внутреннее расследование МФКК выявило, что Белорусский Красный Крест заявил, что Шауцов “должен нести полную ответственность за обвинения”. Кроме того, было обнаружено, что другая организация отвечает за перемещение детей из оккупированных россией частей Украины, а Белорусский Красный Крест участвует только в беларуси. Что это за другая организация не указали.
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Напомним
Еще в июне Офис украинского Омбудсмена заявил о том, что через территорию беларуси россия осуществляет депортацию украинских детей.
Кроме Украины, против вывоза детей выступила и белорусская оппозиция. Они осудили передачу детей как незаконную депортацию, и заявили, что Лукашенко лично причастен к этому.